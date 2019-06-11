Перепутал стороны света: в сети обсуждают боевика, жалующегося на жизнь

Боевик незаконной группировки ДНР обратился в Facebook к украинцам за помощью финансовой и в оформлении документов, поскольку у него обнаружили ВИЧ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан Штирлиц.

В посте говорится, что боевик переехал из Мариуполя в Донецк в самом начале войны, а после выявления заболевания его из незаконных группировок комиссовали. Также боевик поинтересовался, куда можно "пойти служить".

"Здесь парень из Мариуполя воевал и сейчас нуждается в помощи. Заболел, с паспортом проблемы, с жильем, нет помощи. Вот такие дела, а вы все о выборах", - написал он.

В комментариях пользователи предложили боевику лечиться за счет "системы здравоохранения ДНР" или попытаться выстроить политическую карьеру от оппозиционных сил на фоне желания властей "договориться о мире".

Как сообщал "Апостроф", 4 июня на Донбассе "бригаду 200" - список погибших боевиков, пополнил Дмитрий Бутько 1980 года, боевик незаконных вооруженных формирований из Макеевки.