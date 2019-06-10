Боевики понесли массовые потери: стало известно об удачном "улове" ВСУ на Донбассе

За сутки воскресенья, 9 июня, на Донбассе ВСУ ранили десять боевиков и уничтожили одну единицу техники.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожено одну единицу военной техники. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза", - сообщают военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики сорвали очередную договоренность по Донбассу. Так, боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт. Враг вел обстрел с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

Также на оккупированном Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.