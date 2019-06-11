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​В жутком пожаре в психиатрической лечебнице Одессы погибли люди: фото и видео ЧП
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​Смертельный пожар в одесской психбольнице: новые фото, видео и данные о жертвах

вторник, 11 июня 2019, 06:52
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В одесской психиатрической больнице, где 10 июня вечером произошел страшный пожар, погибли шесть человек.

Об этом сообщает ГСЧС региона.

"10 июня в 21:44 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в отделении № 7 коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья "Одесского облсовета по адресу Академика Воробьева, 9. Подразделения были немедленно направлены по повышенному номеру вызова "Пожар РАНГ 2"", - говорится в сообщении.

Согласно информации спасателей, пылала крыша здания. Пожарные спасли 15 человек и передали их бригадам скорой медицинской помощи, из них 4 человека в бессознательном состоянии, которых к сожалению не удалось реанимировать. Позже поступила информация о гибели еще двух человек, которые были доставлены в городскую больницу номер 11.

На месте происшествия работали две оперативные участки: одна на спасение людей, вторая на тушение пожара. Пожарным пришлось ликвидировать возгорание на площади 500 м2.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на страшное событие и поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру VGroysman немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", в Василькове, Киевской области, на птицеферме загорелся один из цехов: огонь распространился по всей площади кровли.

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