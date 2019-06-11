​В жутком пожаре в психиатрической лечебнице Одессы погибли люди: фото и видео ЧП

Поздно вечером 10 июня случился сильный пожар в одесской психиатрической больнице, предварительно – 3 человека погибли, есть много раненых.

Об этом сообщается в местном паблике в Facebook.

Известно о возгорании в одном из корпусов больницы, расположенной на улице Воробьева (район Слободки). Огонь и дым видны издалека, пылают деревья, расположенные рядом с корпусом - в парковой зоне учреждения. Из горящего здания слышны крики людей.

На месте работает более десяти пожарных автомобилей.

По информации УНИАН, сотрудники больницы сообщили, что внутри изначально было около 50 больных, и пока удалось эвакуировать около 30 человек, которых размещают в других помещениях медучреждения.

Со слов очевидцев, на место происшествия прибывают сотрудники больницы, которые пытаются помочь эвакуированным. По предварительным данным, несколько человек погибли, есть и потерпевшие. По неподтвержденным данным, погибшие - медсестра и трое пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в Василькове, Киевской области, на птицеферме загорелся один из цехов: огонь распространился по всей площади кровли.