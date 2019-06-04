Дым виден даже из Киева: новые фото и видео масштабного пожара на фабрике

В Василькове, Киевской области, на птицеферме загорелся один из цехов: огонь распространился по всей площади кровли.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ГСЧС, пожар начался в 11:37, в отдельно расположенном цеху с птицей. По оперативным данным, площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров. Ему присвоили статус высшей категории.

Предварительно, жертв и пострадавших в пожаре нет. К борьбе с возгоранием привлечено 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как видно на опубликованных снимках пожара, в небо над птицефабрикой поднимается огромный столб дыма. По свидетельствам очевидцев, его можно увидеть даже из Киева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 мая в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.