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В Украине разгорается большая почтовая "война": фото и детали скандала

вторник, 11 июня 2019, 17:22
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В Украине разгорается скандал с участием почтового оператора по доставке посылок из Италии Post Service Group.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Facebook.

История с наездом на итальянского почтового оператора Post Service Group начинает приобретать маразматический оттенок. В попытке отмазаться от заказного мочилова таможня заявляет, что это все ориентировки СБУ. Якобы по их наводке почтовый оператор вез страшную контрабанду и они были бдительны и ее таки нашли, - говорит он.

По словам журналиста, все же в посылках оказалась далеко не контрабанда.

"Но как оказалось, что вместо ожидаемой контрабанды в посылках оказались, макароны, тапочки, шампуни и бритвы "заробитчан". Что тоже оказалось преступлением, так как не все указали, что шампуня не два, а три. За это страшное преступление посылки уже месяц лежат на таможне, а ее сотрудники раздувают щеки и готовятся получать звания и награды за такую спецоперацию", - добавляет Плинский.

Он уверяет, что "это часть большой войны одного почтового оператора с большим покровителем за рынок нелегальных доставок "заробитчан" в Украину".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков.

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