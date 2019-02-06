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Украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков

среда, 06 февраля 2019, 22:48

У берегов Португалии арестовали судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации, со ссылкой на Фонд помощи морякам "Ассоль".

Отмечается, что судно SEA SCAN 1 задержали 30 января в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого около 500 миллионов евро. Профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся 1 февраля.

Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика.

Также когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.

Как сообщал "Апостроф", 31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.

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