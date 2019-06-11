Весело и полезно: в сети показали "вооруженные" фото детей в Крыму

В детских лагерях оккупированного Крыма детям начали раздавать униформы военных и игрушечное оружие и фотографировать их в таком виде.

Об этом пишет блогер RoksolanaToday&Крым25% у себя в Twitter-аккаунте.

Она представила фото ребенка, которого в каске, бронежилете и с оружием снимали в актовом зале местной школы. По ее словам, такого рода мероприятия проходят в городе Джанкой.

"Девочка -эксперимент,13 лет посещает летний школьный лагерь "Веселый", и полезный как видите. Джанкой", - пишет блогер.

Следует отметить, что на групповом фото позади детей видно мужчину в характерной для оккупантов униформе "зеленых человечков".

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе, огородив территорию колючей проволокой.