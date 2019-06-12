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Нет страны - нет проблемы: в Украине мощно поздравили соседей с Днем России

среда, 12 июня 2019, 22:25
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Украинцы весьма оригинально поздравили россиян с Днем России, который в РФ отмечают сегодня, 12 июня.

Так, на странице пользователя "Баба і Кіт" в Facebook опубликовали скриншот карты мира, на которой вместо России изображен "океан мечты".

"Неплохо. Присоединяемся к поздравлениям", - написал автор публикации.

В комментариях пользователи высмеяли фотожабу. Люди приветствуют такое развитие событий.

"Харьков будет курортным городом?", "Красотища, глаз не оторвать", "Весь восток Украины возле океана", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на съезде политической силы "Слуга народа", который прошел в конце прошлой недели, не обошлось без конфузов, которые стали темой для обсуждения в социальных сетях.

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