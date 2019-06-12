Ракету Falcon 9 запустили в космос с самым дорогим грузом в истории: видео

12 июня американская космическая компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9, на борту которой находятся три спутника дистанционного зондирования RCM.

Запуск прошел на берегу Тихого океана в 200 км на северо-запад от Лос-Анджелеса.

Спутники, которые ракета доставит на орбиту, используют для прогнозирования стихийных бедствий и экокатастроф. На них размещены радары с синтезированной апертурой и AIS-железом для мониторинга транспорта на море.

Они будут находиться на солнечно-синхронных орбитах в одной плоскости с высотой около 600 км.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Международную космическую станцию был доставлен биологический реактор на основе водорослей, который поможет создать замкнутую систему жизнеобеспечения на корабле.