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На МКС доставили уникальный аппарат, который будет создавать еду для космонавтов: опубликовано фото

среда, 15 мая 2019, 02:27
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На Международную космическую станцию был доставлен биологический реактор на основе водорослей, который поможет создать замкнутую систему жизнеобеспечения на корабле.

Об этом стало известно в ходе выступлений о новейших разработках на Международном конгрессе аэронавтики.

В биореакторе использованы одноклеточные водоросли Chlorella vulgaris, которые преобразовывают углекислый газ в кислород и съедобную биомассу. Также к устройству присоединена система циркуляции воздуха, которая извлекает метан и воду из углекислого газа и источник искусственного света для обеспечения процесса фотосинтеза внутри установки. Относительно питательной массы, выделяемой водорослями в устройстве – она содержит большое количество белка и, по оценкам исследователей может заменить до 30% продовольствия, которым снабжают космонавтов.

Отмечается, что реактор прибыл на космическую станцию 6 мая на грузовом корабле SpaceX Cargo Dragon.

В данный момент космонавты тестируют возможности биореактора на МКС.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

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