Дикая жара и немного дождей: актуальный прогноз и карта погоды на 13 июня

В четверг, 13 июня, по всей территории Украины будет наблюдаться жара, но без дождей не обойдется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В других областях пасмурно, но без осадков.

Что касается температуры, то на всей территории Украины термометры будут показывать от 31 до 34 градусов тепла, а ночью – от 17 до 21 градусов.

В Киеве погода будет аналогичной: ночью от 19 до 21 градусов тепла, днем – от 31 до 33 градусов. Осадков не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.