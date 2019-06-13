Крымские пропагандисты оконфузились с фото украинских военных

В аннексированном Крыму российские пропагандисты пропали впросак с фото офицеров Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает Крымский канал в Telegram.

"Севастопольский госканал ИКС проанонсировал Всероссийский фестиваль духовых оркестров Росгвардии кадром с парада украинских нацгвардейцев", - говорится в подписи к фото.

На снимке действительно можно увидеть украинских бойцов Нацгвардии, но никак не российских офицеров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России оконфузились с плакатами к 9 мая. Так, в российском Саратове в рамках подготовки к празднованию Дня победы 9 мая в общежитии одного и учебных учреждений вывесили фотографии боевых подвигов нацистов Третьего рейха.

Кроме того, в России оконфузились с рекламой к ЧМ-2018. В рекламном буклете, посвященном мировому первенству по футболу, перепутали два российских города - Нижний Новгород и Великий Новгород.