В России оконфузились с плакатами к 9 мая: опубликованы фото

В российском Саратове в рамках подготовки к празднованию Дня победы 9 мая в общежитии одного и учебных учреждений вывесили фотографии боевых подвигов нацистов Третьего рейха.

Об этом сообщил российский канал "Регионал" в Telegram.

Отмечается, что фотографиями нацистских захватчиков украсили стены общежития № 2 СГАУ имени Вавилова.

На одной вывешенной фотографии немцы осматривают подбитый советский танк Т-34, а на другой отражена Сталинградская битва глазами солдат Третьего рейха.

Издание также сообщило о реакции руководства учебного заведения, которое просто распорядилось убрать плакат.

"И это совсем не смешно. Администрация общежития от инцидента открестилась, мол, они ни при чём, но плакат сняли", - сообщили в издании.

Как сообщал Апостроф, в середине апреля по центру российской столицы Москве проехали два кабриолета Aurus в камуфляже, в рамках репетиции военного парада 9 мая. Официальной презентации этих авто еще не было – ее ожидают на самом параде. Уже к середине мая этот российский автомобиль частично китайской сборки можно будет официально приобрести у производителя. В правительстве РФ уведомили, что знают уже о 500 заявках относительно покупки данного авто, в большинстве они исходили от чиновников, приближенных к Кремлю.