Зеленский отреагировал на скандал с задержанием подростков в Ровно

В Ровно разгорелся скандал с задержанием подростков, которые приняли участие в импровизированном митинге за импичмент президента Владимира Зеленского.

Об этом 25 мая сообщает UA:Рівне в Facebook.

По данным издания, 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.

В свою очередь в полиции заявили, что задержание не было, а посещение отделения полиции состоялось для составления админматериалов.

"Девушку и молодого человека не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении. Мы вынуждены были реагировать на правонарушения", - заявил начальник Ровенского горотдела полиции Василий Зелинский.

На этот скандал не смог не отреагировать и президент Украины Владимир Зеленский.

"Выяснил ситуацию якобы о задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал глава государства в Facebook.

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