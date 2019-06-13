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В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото

четверг, 13 июня 2019, 03:35
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В Киеве неизвестные активисты нашли очередного "героя парковки", который разместил свое авто на простой не по правилам, и креативно его за это наказали.

Об этом сообщается в Telegram-канале сообщества "Киев оперативный".

Так, на фото, опубликованном сообществом можно заметить, как на боковом зеркале неправильно припаркованного на тротуаре у мусорного бака транспорта – элитного семейного хетчбэка иностранного производства, висит автомобильная шина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили нерадивого "героя парковки", который отличился "феерической" парковкой на пешеходном тротуаре на Пейзажной аллее. Он поставил свой автомобиль напротив лавочек для туристов таким образом, чтобы люди к ним не могли подойти.

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