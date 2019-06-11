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В сети показали фото феноменального "героя парковки" в центре Киева

вторник, 11 июня 2019, 16:53
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В Киеве заметили нерадивого "героя парковки", который отличился "феерической" парковкой на пешеходном тротуаре.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Феноменальная парковка от недалекого водителя Opel на Пейзажной аллее. Ну, как до такого можно было додуматься?" – говорится в подписи к снимкам.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"То есть Закарпатье. Они в долине всегда делают", "В Закарпатье привычка такая. Парковаться у горы)", "Он хотел 3D тур а получит штраф 510 грн.", "Понаехали..." – пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в июне сняли на фото двух "героев парковки" - один перекрыл тротуар так, что по нему не смогла пройти женщина с коляской, а второй припарковался почти вплотную ко входу в здание.

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