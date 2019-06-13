ВСУ продвинулись вперед: появилось видео с новой позиции под Донецком

Стало известно, как закрепились украинские военнослужащие на новых позициях в Марьинке, которые удалось успешно занять в среду, 12 июня.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Отметим, что часть города, которую до недавнего времени частично контролировали боевики, теперь снова находится под украинским флагом. На кадрах видно, как бойцы ВСУ обустраивают новые позиции неподалеку от Донецка.

"Мы находимся на краю Марьинки. Все, что дальше – Донецк. Нас разделяет буквально сотня метров от Донецка", - говорит на видео один из бойцов ВСУ.

Напомним, что эту часть Марьинки боевики контролировали, начиная с 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ заняли село на Светлодарской дуге. А также заняли "серую зону" под Горловкой.