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Боец ВСУ рассказал об успешной операции разведки в Марьинке

среда, 12 июня 2019, 21:55
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12 июня украинским военным удалось закрепиться на новых позициях в Марьинке под Донецком и теперь здесь практически нет так называемой серой зоны.

Об этом в эфире радио "Армия ФМ" заявил прессофицер 24-й отдельной механизированной бригады Назар Ильницкий.

По словам бойца, разведчики пошли на эту операцию ради того, чтобы отодвинуть свою глубину от местного населения.

"Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь это обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за противником и контролировать его действия", - сказал он.

По словам прессофицера, такие победы мотивируют бойцов, мотивируют их дух.

"Они понимают, что не стоят на месте, а по немного возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные освободили очередной километр на востоке Украины от пророссийских боевиков.

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