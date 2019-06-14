​Бус разнесло на части: фото и видео жуткого смертельного ДТП под Тернополем

13 июня близ села Колодное Збаражского района столкнулись бус и грузовик, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Авария произошла 13 июня около 17:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения. И как результат - врезался в фуру.

Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Другой получил телесные повреждения. Пассажиров в транспортных средствах не было. Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 12 июня, в Николаевской области, на трассе "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", перевернулся микроавтобус Toyota Hiace: водитель погиб, четверо пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.