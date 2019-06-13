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Под Николаевом бус с пассажирами попал в смертельное ДТП: опубликовано фото

четверг, 13 июня 2019, 11:01
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В среду, 12 июня, в Николаевской области, на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск", перевернулся микроавтобус Toyota Hiace: водитель погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Трагедия произошла около 16:05 на 124 км трассы, неподалеку от села Половинки Березанского района.

По предварительным данным, 66-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил переворачивание машины.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или причинили тяжелое телесное повреждение".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Тячевском районе Закарпатской области грузовик с людьми сорвался с горы в реку: погибло пять человек.

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