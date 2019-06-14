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​Чиновница из партии Порошенко жестко обматерила полицейскую: соцсети взорвало видео

пятница, 14 июня 2019, 13:14
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Глава районной рады Василькова и член команды обновленной партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Наталия Баласинович угрожала и нецензурно обругала остановившую ее патрульную.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Владимир Тимофийчук.

"Знакомьтесь, Наталья Баласинович, член обновленной партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", действующий глава Васильковской районной рады. 30-я в списку среди кандидатов в депутаты Верховной Рады", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как женщина, которая явно не в себе, ругается с представительницей полиции. При этом она употребляет нецензурные выражения и угрожает женщине-патрульной.

Как сообщал "Апостроф", партия "Европейская Солидарность" представила список из 50 кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах, которые запланированы на 21 июля.

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