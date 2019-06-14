​В Бердичеве бизнесмен поджег себя на глазах у депутатов: жуткие фото и видео

14 июня местный бердичевский бизнесмен поджег себя прямо в сессионном зале городского совета в знак протеста.

Об этом сообщает местное издание "РИО Бердичев".

Этот инцидент произошел около 10:00 часов, после открытия сессии городского совета.

После совершения бизнесменом поджога, депутаты бросились тушить огонь и сами получили ожоги. Виновника забрали в городскую больницу, а проведение сессии перенесли в другое помещение.

Сейчас в здании горисполкома продолжаются следственные действия, туда прибыли представители полиции и прокуратуры, опрашивают свидетелей и описывают их действия.

Свои действия мужчина мотивировал тем, что власти Бердичева препятствует его предпринимательской деятельности. Ранее он занимался ресторанным бизнесом - кафе "У пани Новак" и ресторан "Наяда" на территории городского пляжа.

Именно за этот ресторан он несколько лет судился с арендатором, которому сам же отдал его в субаренду. В горисполкоме о конфликте знали и прилагали усилия, чтобы его решить. Для этого специально вызвали обоих предпринимателей на заседание исполкома, чтобы они между собой помирились, но виновник сегодняшнего инцидента тогда не пришел. В конце концов в исполкоме предупредили обоих, что договор аренды будет отменено уже через полгода.

Как сообщал "Апостроф", житель села Косино Закарпатской области в состоянии алкогольного опьянения облился бензином, а затем, забыв об этом, закурил сигарету и загорелся.