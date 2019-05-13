На Закарпатье мужчина случайно устроил самосожжение

Житель села Косино Закарпатской области в состоянии алкогольного опьянения облился бензином, а затем, забыв об этом, закурил сигарету и загорелся.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Закарпатец находится в тяжелом состоянии, он получил 80% ожогов тела, из-за чего у него произошла сильная интоксикация организма. В первую очередь пострадали печень и почки.

Дочь мужчины, которая пыталась его потушить, получила ожоги нижних и верхних конечностей, она находится в стабильном состоянии.

Предварительная правовая квалификация события статья 128 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в одном из частных домов села Вольное Макаровского района в результате взрыва тротиловых шашек погиб человек, еще трое - получили ранения.