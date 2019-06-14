Впервые за четверть века: опубликованы фото уникального полета летчиков ВСУ

Впервые за все время независимости страны, бригада украинской транспортной авиации построила боевой порядок сразу из четырех самолетов.

Об этом сообщила редакция информационного агентства Министерства обороны Украины в городе Винница.

Согласно сообщению, авиаторы выполняли полетное задание, которое предусматривало тренировочный полет отряда в боевом порядке.

Заместитель командира бригады по летной подготовке полковник Андрей Сидаш уточнил, что построение боевого порядка было выполнено в районе аэродрома. В полете отрабатывались также сбор порядка и его роспуск.

Также летчики усовершенствовали навыки в полетах в боевом порядке с десантированием.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы Вооруженных сил Украины провели учебную операцию по противодействию российской агрессии в Азовском море.