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Впервые за четверть века: опубликованы фото уникального полета летчиков ВСУ

пятница, 14 июня 2019, 12:18
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Впервые за все время независимости страны, бригада украинской транспортной авиации построила боевой порядок сразу из четырех самолетов.

Об этом сообщила редакция информационного агентства Министерства обороны Украины в городе Винница.

Согласно сообщению, авиаторы выполняли полетное задание, которое предусматривало тренировочный полет отряда в боевом порядке.

Заместитель командира бригады по летной подготовке полковник Андрей Сидаш уточнил, что построение боевого порядка было выполнено в районе аэродрома. В полете отрабатывались также сбор порядка и его роспуск.

Также летчики усовершенствовали навыки в полетах в боевом порядке с десантированием.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы Вооруженных сил Украины провели учебную операцию по противодействию российской агрессии в Азовском море.

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