Опубликовано яркое видео морских учений украинских военных

В Азовском море Военно-Морские Силы ВС Украины провели учения, а в сети показали видео.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В учениях приняли участие экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны". Они провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 из состава 10-й морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Как сообщает "Апостроф", бойцы операции Объединенных сил провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне