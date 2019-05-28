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Опубликовано яркое видео морских учений украинских военных

вторник, 28 мая 2019, 14:41
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В Азовском море Военно-Морские Силы ВС Украины провели учения, а в сети показали видео.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В учениях приняли участие экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны". Они провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 из состава 10-й морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Как сообщает "Апостроф", бойцы операции Объединенных сил провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне

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