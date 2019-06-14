ВСУ получили новейшую версию "птички" для разведки на Донбассе: опубликовано видео

Украинские военные получили на вооружение модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

Spectator-М1 представляет собой усовершенствованную версию беспилотников Spectator. В частности, Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как днем, так и ночью.

В модернизованном беспилотном комплексе имеется новый тепловизор, совершенная станция управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе большее количество времени.

Из-за своих маленьких размеров и цвета фюзеляжа делают новое чудо техники максимально невидимым для противника.

Как сообщал "Апостроф", ранее завод на Донбассе показал новую мощную технику для ВСУ. Известно, что именно на этом предприятии серийно производятся стволы для 120-мм минометов "Молот". Также сообщалось, что завод работал над созданием 155-мм пушки для новой отечественной САУ "Богдана".