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​Завод на Донбассе показал новую мощную технику для ВСУ: опубликовано фото

пятница, 17 мая 2019, 18:52
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16 мая "Старокраматорский машиностроительный завод" представил 125-мм нарезную танковую пушку собственного производства.

Об этом сообщает Defense Express.

Согласно информации предоставленной производителем, новая украинская пушка прошла полный цикл испытаний. При этом она выдержала настрел в 700 подкалиберных снарядов с подтверждением всех требований.

Танковая пушка разработана в Краматорске имеет стандартный советский калибр 125 мм и может быть установлена как на новые украинские танки БМ "Оплот", так и на подержанные машины (Т-64, Т-72, Т-80 и т.п.), стоящих на вооружении ВСУ.

Отмечается, что "Старокраматорский машиностроительный завод" заявляет о готовности производить всю линейку стволов для артиллерии от 125 до 155 мм, как гладкоствольных, так и на разных.

Известно, что именно на этом предприятии серийно производятся стволы для 120-мм минометов "Молот". Также сообщалось, что завод работал над созданием 155-мм пушки для новой отечественной САУ "Богдана".

Как сообщал "Апостроф", в Украине на киевском научно-производственном предприятии "Авиационные системы Украины" проходит активная разработка новых парашютных грузовых систем для самолетов ВСУ.

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