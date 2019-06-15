Митрополит Епифаний пояснил суть конфликта с Филаретом

Митрополит Епифаний уверен, что конфликт с патриархом Филаретом связан с тем, что тот хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.

Об этом сообщает Новое время.

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", – сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что так называемыми акционерами томоса является не какое-то определенное лицо, а украинцы.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет – прим. ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично… К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", – добавил митрополит.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПЦУ заявила об угрозе раскола, дав характеристику собору Филарета.