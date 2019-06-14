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ПЦУ заявила об угрозе раскола, дав меткую характеристику собору Филарета

пятница, 14 июня 2019, 15:30
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Православная церковь Украины опасается раскола в случае проведения поместного православного собора Киевского патриархата.

Об этом сообщается на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Проведение любых мероприятий от имени УПЦ КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) являются незаконными. Подчеркиваем, что самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на заявление Филарета о новом Соборе.

Также глава ПЦУ описал реальную ситуацию внутри церкви.

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