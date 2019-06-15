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В Николаеве произошло жуткое ЧП на дне рождения ребенка: фото

суббота, 15 июня 2019, 21:22
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В Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.

Об этом рассказал дядя пострадавшего мальчика Сергей Иващенко, передает издание "Новости-N".

По его словам, ребенок был на праздновании дня рождения, на который для развлечения детей пригласили аниматоров из агентства "Розовый слон".

В их программе были предусмотрены веселые опыты, демонстрирующие различные "чудеса", связанные с использованием химических веществ.

"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию", - рассказал Сергей.

По данному факту было написано заявление в полицию.

В праздничном агентстве, по словам Сергея, в свое оправдание говорят, что перед началом химического шоу провели для детей инструктаж по технике безопасности.

Как сообщал "Апостроф", 14 июня местный бердичевский бизнесмен поджег себя прямо в сессионном зале городского совета в знак протеста.

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