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​В Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девушку: фото и видео

суббота, 15 июня 2019, 22:57
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В Ивановском районе Одесской области ищут 11-летнюю девочку, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По тревоге подняты полицейские из пяти ближайших к месту происшествия райотделов полиции. Также задействованы сто военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Поиски ведутся и с воздуха. В частности, по информации издания "Думская", в Ивановский район на небольшом самолете "Аэропракт" вылетел известный одесский летчик-пилотажник Валерий Наливайко.

Информацию о привлечении членов аэроклуба подтвердили и в полиции, уточнив, что на борту самолетов установлены видеокамеры.

"В рамках начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы. Военнослужащие Нацгвардии и волонтеры прочесывают поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции", - отметили в ГУНП.

Исходя из опубликованного полицией видео, в районе с привлечением водолазов обследуют еще и водоемы.

Пропавшая - Дарья Сергеевна Лукьяненко 2007 года рождения. На вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, глаза карие, была одета в футболку белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветными пайетками.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят немедленно сообщить по телефонам: (04854) 2-01-34; 798-02-62 или по спецлинии "102".

Как сообщал "Апостроф", 10 июня в Киеве в районе Позняки обнаружили потерявшегося маленького мальчика.

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