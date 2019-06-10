В Киеве ищут родителей потерявшегося ребенка: опубликовано фото

В понедельник, 10 июня, в Киеве в районе Позняки обнаружили потерявшегося маленького мальчика.
Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".
Ребенок был найден на улице Ревуцкого, 29А. Позже его передали сотрудникам полиции.
"Пытались найти кого-то на месте, но безуспешно. Был передан полиции, они сказали, что отвезут его в ближайшее отделение детской больницы", – говорится в сообщении.
Также была опубликована фотография мальчика.
Напомним, как сообщал "Апостроф", в апреле в Киеве разыскивали родителей потерявшегося ребенка. Позже в полицию обратилась мать малыша, которая рассказала, что оставляла ребенка с дедушкой.
Кроме того, ранее в Виннице полицию поставили на уши из-за пропавшего ребенка, у которого умерла мать