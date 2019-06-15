В сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя: фото

В украинской молодежной команде U20, обыгравшей своих сверстников из Южной Кореи в финальном матче чемпионата мира играл сын погибшего героя АТО Павла Дрышлюка Кирилл.

Об этом сообщает "Записки динамовца – журнал "бело-синих" в Facebook.

В составе украинских чемпионов мира по футболу U20 играл сын погибшего героя АТО Кирилл Дрышлюк. Его отец, майор авиации Павел Дрышлюк был сбит российскими террористами, 6 июня 2014 года во время облета Славянска на самолете-фоторазведчике.

Известно, что удар ракеты пришелся в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал резко терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска.

"Командир экипажа подполковник Константин Могилко отдал приказ покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, надеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на 800-метровой высоте. Сам же вместе с командиром и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Полтавской области, в городе Кременчуг, погибла участница АТО: родственники обвиняет в ее смерти мужа, а тот, в свою очередь, не отдает им тело для похорон.