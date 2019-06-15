Зеленский поздравил молодежную сборную с фееричной победой на чемпионате мира

Сегодня, 15 июня, молодежная сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира. В финальном матче турнира наша команда оказалась сильнее Южной Кореи (3:1).

Победу подопечным Александра Петракова принесли результативные удары Владислава Супряги, который сделал дубль, и Георгия Цитаишвили.

С выигрышем звания сильнейшей команды планеты украинскую сборную уже поздравил президент страны Владимир Зеленский.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше", - написал президент в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего.