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ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник: подробности и видео

суббота, 15 июня 2019, 03:28
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На вооружение ВСУ был принят модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С.П Королева госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Приказ о передаче беспилотника подписал министр обороны Степан Полторак, после успешных испытаний.

Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator, предназначенная для разведки как днем, так и ночью. БПЛА получил новый тепловизор, станцию управления, а также уменьшенный вес. Он был оснащен парашютной системой, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, в воздухе он может находиться более двух часов.

Как сообщал "Апостроф", в середине мая беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведывательный полет над Черным морем у побережья Краснодарского края РФ и оккупированного Россией Крыма, а также в районе линии разграничения на Донбассе.

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