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​Авто превратились в груды метала: опубликованы фото жуткого ДТП на Закарпатье

воскресенье, 16 июня 2019, 10:11
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15 июня в Ужгороде произошла ужасная авария, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В Ужгороде по улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что около 19:15 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем авто Porsche Cayenne, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего жителя Ужгорода.

В результате аварии, в больницу госпитализировали трех человек: 21-летнюю водителя Porsche Cayenne, ее ровесницу жительницу с. Сторожница, которая находилась в авто в качестве пассажира, а также водителя Ford Focus. Состояние мужчины врачи характеризуют как крайне тяжелое.

По данному факту в полиции начато расследование по статье 286 УК, то есть нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими.

21-летняя свалявчанка задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", В Киеве утром в субботу, 15 июня, произошла страшная ДТП, в котором погибли четыре человека.

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