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Появилось первое видео с места гибели 4 человек на Дружбе Народов в Киеве

суббота, 15 июня 2019, 11:20
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В Киеве утром в субботу, 15 июня, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

В сети появилось первое видео с места ЧП.

"Жуткое смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева: на путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей", - говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что ДТП произошло между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", в районе автовокзала. На кадрах видно, что куски авто и тела действительно разбросало по всей проезжей части.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото страшного ДТП на Дружбе Народов в Киеве.

Кроме того, 9 июня на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.

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