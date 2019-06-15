Появилось первое видео с места гибели 4 человек на Дружбе Народов в Киеве

В Киеве утром в субботу, 15 июня, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

В сети появилось первое видео с места ЧП.

"Жуткое смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева: на путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей", - говорится в подписи к кадрам.

Отметим, что ДТП произошло между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", в районе автовокзала. На кадрах видно, что куски авто и тела действительно разбросало по всей проезжей части.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото страшного ДТП на Дружбе Народов в Киеве.

Кроме того, 9 июня на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.