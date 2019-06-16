RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

11:29
Боевики обстреляли школу и жилой дом под Луганском
11:27
Сборная Аргентины опозорилась на старте Кубка Америки: видеообзор
11:26
Офшорных компаний никогда не было: Яценюк рассказал о своем отношении к коррупции
11:10
В Винницкой области произошла жуткая авария с множеством погибших: фото и видео
10:47
Наводнение в Китае забрало жизни более 60 человек: появились жуткие видео стихии
10:28
Фьюри - Шварц: полное видео боя
10:11
​Авто превратились в груды метала: опубликованы фото жуткого ДТП на Закарпатье
10:04
Спасатели предупредили о серьезном загрязнении воздуха в Киеве: названы опасные районы
09:33
​В Нотр-Даме священники в касках оправили первую мессу после пожара: фото и видео
09:33
Цыганский барон уничтожил непобедимого немца: опубликовано видео
09:32
Взрыв в центре Киева: появились новые подробности и фото
09:03
​В Киеве банда воров напала на беременную женщину: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наводнение в Китае забрало жизни более 60 человек: появились жуткие видео стихии

воскресенье, 16 июня 2019, 10:47
переглянути новину українською

Вследствие наводнения, которое обрушилось на провинцию Цзянси в Восточном Китае 13 июня, по меньшей мере, 61 человек был погиб и 356 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Китая.

В сообщении, опубликованном поздно вечером в четверг, что в результате наводнения было разрушено 9 300 домов и повреждено 3,71 млн. гектаров сельхозугодий, а прямые экономические потери оцениваются в 13,35 млрд юаней (1,93 млрд долларов).

Известно, что более 4300 человек были спасены от наводнений, которые затронули районы, простирающиеся от провинции Гуандун на юго-востоке до юго-западного Китая Чунцин в верховьях реки Янцзы.

Власти провинции направили в пострадавшие районы предметы первой необходимости, чтобы гарантировать основные жизненные потребности людей. Провинциальное правительство также выделило 6 млн юаней в фонд ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал "Апостроф", 11 июня в южной части немецкого штата Бавария прошел мощный шторм с градом, размером с теннисные мячи.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Фиаско в борьбе с коррупцией: третьего Майдана не будет - будет Колиивщина

Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: