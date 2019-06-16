Наводнение в Китае забрало жизни более 60 человек: появились жуткие видео стихии

Вследствие наводнения, которое обрушилось на провинцию Цзянси в Восточном Китае 13 июня, по меньшей мере, 61 человек был погиб и 356 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Китая.

В сообщении, опубликованном поздно вечером в четверг, что в результате наводнения было разрушено 9 300 домов и повреждено 3,71 млн. гектаров сельхозугодий, а прямые экономические потери оцениваются в 13,35 млрд юаней (1,93 млрд долларов).

Известно, что более 4300 человек были спасены от наводнений, которые затронули районы, простирающиеся от провинции Гуандун на юго-востоке до юго-западного Китая Чунцин в верховьях реки Янцзы.

Власти провинции направили в пострадавшие районы предметы первой необходимости, чтобы гарантировать основные жизненные потребности людей. Провинциальное правительство также выделило 6 млн юаней в фонд ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал "Апостроф", 11 июня в южной части немецкого штата Бавария прошел мощный шторм с градом, размером с теннисные мячи.