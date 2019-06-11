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​Настоящий ад: очевидцы показали видео мощного шторма с гигантским градом в Германии

вторник, 11 июня 2019, 12:15
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11 июня в южной части немецкого штата Бавария прошел мощный шторм с градом, размером с теннисные мячи.

Об этом сообщает thelocal.de.

Во время разбушевавшейся непогоды несколько человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок.

Дома и машины были повреждены градом, который, по словам метеорологов, был размером около шести сантиметров. Местные жители вышли на сайты социальных сетей, чтобы выложить видео и фотографии экстремальной погоды.

По данным Немецкой службы погоды (DWD), в Баварии были зарегистрированы ветра до 120 км/ч.

У нескольких машин градом выбило окна. Между тем дома были погружены в воду, когда шел проливной дождь.

Издание DPA сообщает, что в 550 операциях только в Мюнхене были вызваны группы по оказанию помощи.

Полиция сообщила о нескольких затопленных улицах в районе Эрцгебиргскрайс. Ответственное полицейское управление в Хемнице сообщило, что эти дороги не были проходимы.

DWD сказал, что ситуация была лучше в некоторых частях северной Германии. Однако в районах Ольденбурга и Бремена также шел сильный дождь.

В Северном Рейне-Вестфалии было довольно тихо по сравнению с востоком и югом. Но в Менхенгладбахе было локальное наводнение; улицы были переполнены водой, а погреба были затоплены из-за дождя.

Как сообщал "Апостроф", 6 июня в Арцизе Одесской области прошел сильный дождь, который сопровождался градом необычной формы.

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