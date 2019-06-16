Врачи пробили новое дно: киевлянка поделилась страшной историей лечения болезни

Жительница Киева рассказала, как она болела корью и чудом выжила.

О нем Мария Рудко поделилась в Facebook.

"Мое лето началось жарко еще до жары. 38-39-40-41 *. Кир меня чуть не убил. Я вакцинирован против всех распространенных и не распространенных в наших широтах инфекций. Все, кроме кори, у меня запись в медицинской карточке "в 9 месяцев перенесла корь". При первой возможности идите натощак в ближайшую лабораторию проверить, что там у вас по антигенам, если надо вакцинируйтесь - МОЗ закупили достаточно качественной вакцины. Потому что в инфекционном боксе неприкольно. В реанимации неприкольно. О возможных осложнениях почитайте сами. Неделю не есть и не спать тоже не айс. Мне еще долго будет неприкольно", - рассказала она.

В тоже время, по ее словам, ее до глубины души поразило равнодушие медиков.

"Мне не стыдно об этом писать. Мне стыдно за тех родителей, которые фейкають справки о прививках своим детям. Мне стыдно за врачей, которые при 2-летней эпидемии кори в Украине заподозрят что угодно, но не корь и больные еще несколько дней заражают других. Мне стыдно за 2-летнюю эпидемию кори в стране. При СССР, хамство, нищеты и антисанитарии в больницах. За врачебную равнодушие и некомпетентность", - добавила она.

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