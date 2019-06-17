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​Жара отступает: синоптик порадовала украинцев комфортной погодой

понедельник, 17 июня 2019, 14:39
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Уже в начале следующей недели в Украине произойдет незначительное снижение температуры воздуха до комфортных градусов.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Сразу начну с прогноза, который сама не очень люблю давать, потому что слишком заблаговременный, но сама же в нем сейчас и нуждаюсь. Жара в Украине, по предварительным прогнозам, ослабнет с 25 июня. Юг продержится дольше", - написала метеоролог.

По ее словам, температура воздуха снизится до +23+29 градусов.

Завтра же, 18 июня, еще ожидается +29+34 градуса, на Западе +25+29 градусов.

Локальные дожди с грозами завтра, во вторник, возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винницкая-Черкасская-Полтавская области и к Сумской.

"Эти кратковременные дожди ненадолго будут освежать воздух, но могут мгновенно переходить в сильный ливень и грозу - внимательно!", - предупредила Диденко.

Остальные территории - в сухой погоде.

"В Киеве 18 июня - жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, ощутимое, предполагается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живые и веселые 24-25 июня))", - подытожила синоптик.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во второй половине июня в Украине отступит жара и зной сменится летним теплом.

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