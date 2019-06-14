Какой будет погода до конца июня: свежий прогноз народного синоптика

Во второй половине июня в Украине отступит жара и зной сменится летним теплом.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань для "Сегодня".

По словам синоптика, одинаковая ситуация с погодой будет наблюдаться на севере и на юге страны.

"Я изучил график севера, Черниговская область, и график юга, Одесская область. И там, и там наблюдается одна и та же ситуация: снижение температуры до +26 +28 градусов будет 16-17 июня. И потом на этом уровне температура будет удерживаться до 26 июня. А там снова снижение температуры еще на два градуса +24 +26", - сказал он.

Синоптик подчеркнул, что затяжных дождей и ливней украинцам ожидать в июне не стоит, однако краткосрочные осадки вероятны.

"Дождь пройдет 16-17 июня, 26 июня. Но обложных дождей, которые идут несколько дней подряд, не предвидится ни в июне, и в июле", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталка Диденко в своем блоге сообщила, что со вторника, 18 июня, в Киеве ожидается спад жары.