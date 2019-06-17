​Непогода в Украине оставила без света более ста населенных пунктов

В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, во Львовской области обесточено 67 населенных пунктов, в Закарпатской - 38, в Луганской - 2.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сообщается также, что в Луганской области 16 июня в г. Сватово в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м и 10 окон, а также частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщал "Апостроф", 17 июня на украинцев ждет ухудшение погодных условий: в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, возможен град и грозы.