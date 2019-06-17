​Украину накроет мощный шторм: где стоит ожидать грозы и шквалы

17 июня на украинцев ждет ухудшение погодных условий: в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, возможен град и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"17 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили, что 17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал "Апостроф", жители западных регионов Украины пострадали от обильных ливней и шквального ветра, который повалил часть деревьев на тротуары и дороги.

Напомним, что в Херсонской области прошёл сильный ураган, который нанес разрушения домам мирных жителей.