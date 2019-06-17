​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото

Полиция разыскивает 11-летнюю девочку, которая ушла из дома в полдень 16 июня и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
"Разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Макарова Ангелина,
По данным полиции, пропавшую девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13:00.
"Была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель", - уточнили в полиции.
Полиция обратилась ко всем неравнодушным гражданам, которые видели пропавшего ребенка или знают о ее местонахождении, звонить по номеру "102".
Как сообщал "Апостроф", в Ивановском районе Одесской области ищут 11-летнюю девочку, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась.