​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото

Полиция разыскивает 11-летнюю девочку, которая ушла из дома в полдень 16 июня и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Макарова Ангелина, 2008 г.р., жительница г. Калиновка. 16 июня около 11:50 девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавшую девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13:00.

"Была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель", - уточнили в полиции.

Полиция обратилась ко всем неравнодушным гражданам, которые видели пропавшего ребенка или знают о ее местонахождении, звонить по номеру "102".

Как сообщал "Апостроф", в Ивановском районе Одесской области ищут 11-летнюю девочку, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась.