RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

12:06
​Во франции пожар уничтожил сотни тысяч литров коньяка
12:00
Время романтической ностальгии и шаткого самочувствия: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:57
Украина получит помощь от США для спасения бойцов ВСУ и детей: фото
11:54
​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото
11:33
Путин встретится с Мэй: названа дата, подробности
11:26
Кровавое месиво: российский боксер потерпел сокрушительное поражение, видео
11:19
​Еще два боевика на Донбассе пополнили "200 бригаду": опубликованы фото
11:09
Для отвода глаз: в сети обсуждают фото странного ремонта моста в Донецке
10:37
​Посрывало крыши и повыбивало окна: появились фото и видео последствий урагана под Луганском
10:35
Были вооружены: появилось видео дерзкого беспредела на дороге в Киеве
10:19
​В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто будет получать больше
10:05
В США произошла стрельба на выпускном: появились первые данные о жертвах и пострадавших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Под Винницей без вести пропала девочка: опубликовано фото

понедельник, 17 июня 2019, 11:54
переглянути новину українською

Полиция разыскивает 11-летнюю девочку, которая ушла из дома в полдень 16 июня и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Макарова Ангелина, 2008 г.р., жительница г. Калиновка. 16 июня около 11:50 девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавшую девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13:00.

"Была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель", - уточнили в полиции.

Полиция обратилась ко всем неравнодушным гражданам, которые видели пропавшего ребенка или знают о ее местонахождении, звонить по номеру "102".

Как сообщал "Апостроф", в Ивановском районе Одесской области ищут 11-летнюю девочку, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Адская жара с грозами: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: