Актер из сериала "Чернобыль" сравнил СССР с нацистской Германией

Британский актер Джаред Харрис, который сыграл советского ученого Валерия Легасова - одну из главных ролей в сериале "Чернобыль" - озвучил необычное сравнение СССР с нацистской Германией.

Им он поделился в интервью "Апострофу".

"Они жили под руководством совершенно другого правительства. Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х", - говорит он.

Актера также удивляет тот факт, почему "Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР".

"История разворачивается в Советском Союзе, хотя затрагивает по большей мере Украину и Беларусь. Хотя меня удивляет, почему Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР. Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимая страна. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз", - добавляет он.

Подробнее о роли Легасова, съемках в Киеве и нежелании посещать Чернобыль, читайте в материале "Апострофа": Очень странно, что Россия так печется о репутации СССР - Джаред Харрис, актер сериала "Чернобыль".