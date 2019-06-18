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​Поехали в магазин и не вернулись: под Херсоном произошла трагедия с детьми

вторник, 18 июня 2019, 09:56
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В Херсонской области в местном водоеме нашли легковой автомобиль, а вблизи него трое погибших людей, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Вчера, 17 июня, в 01:40 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонила 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Чаплинского района. Взволнованная женщина сообщила, что накануне вечером двое ее несовершеннолетних сыновей в возрасте 5 и 17 лет, вместе с 35-летним соседом поехали на автомобиле и до сих пор не вернулись. В ходе розыскных мероприятий, которые непрерывно продолжались с момента получения уведомления, автомобиль был найден на дне магистрального оросительного канала. Впоследствии в воде нашли и тела всех разыскиваемых", - говорится в сообщении.

Так, дети вместе со взрослым поехали на автомобиле семьи "Москвич 412" в сельский магазин. Как впоследствии родителям рассказали односельчане, сделав покупки, человек с детьми сели снова в машину и поехали в неизвестном направлении. Родные самостоятельно пытались разыскать детей, однако им это не удалось и они позвонили в полицию.

В поисках был задействован 31 работник полиции и 3 автопатруля, работники службы по чрезвычайным ситуациям. Также присоединились 25 местных жителей.

Пропавших удалось найти только через 17 часов. Неподалеку от соседнего населенного пункта работники полиции заметили на почве следы от колес легкового автомобиля, которые вели в оросительный магистральный канал. Во время его обследования на глубине около 5 метров был обнаружен автомобиль, на котором уехали разыскиваемые.

Окна машины были открыты, а салон без пассажиров. Итак была надежда, что они спаслись. Однако, к сожалению, в ходе дальнейшего обследования акватории дети и мужчина были найдены в воде без признаков жизни.

Проводятся необходимые следственные действия для установления правовой квалификации события.

Как сообщал "Апостроф", в Чернигове на Десне произошла трагедия на воде: здесь утонул 11-летний школьник.

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