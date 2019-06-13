Затянуло под воду: в Чернигове произошла страшная трагедия со школьником

В Чернигове на Десне произошла трагедия на воде: здесь утонул 11-летний школьник.

Как сообщает местная пресса, ужасный инцидент произошел 13 июня около 15:00 в районе автомобильного моста.

Очевидцы событий рассказали, что ребенок купался, когда его начало неожиданно затягивать под воду. По версии людей, мальчика могло затянуть в водоворот.

На место прибыли спасатели, которые через 1,5 часа после случившегося вытащили на поверхность воды тело мальчика.

Гибель ребенка уже представитель ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

В полиции пока не комментировали инцидент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 июня в Киеве на Борщаговке в озере Вира утонул 34-летний мужчина, который пришел на берег водоема в компании товарища.