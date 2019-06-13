RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 июня

00:32
Пляж на могилах военных: соцсети возмутило фото "отдыхающих" со Львова

13 июня

23:55
Саакашвили представил первую десятку своей партии на выборы в Раду
23:31
В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с жарой: опубликовано видео
23:15
Затянуло под воду: в Чернигове произошла страшная трагедия со школьником
22:47
На Донбассе на шахте погибли двое рабочих: первые подробности
22:18
Суд по делу активиста Нацкорпуса, который стрелял в харьковского журналиста: реакция соцсетей
22:18
Нужно действовать: Тимошенко предложила свой план возрождения Украины
22:17
Простить и отпустить: Усик жестко высказался о конфликтах
21:50
Не стрелять в ответ: в ОБСЕ поддержали скандальный план Кучмы по Донбассу
21:20
Суд вынес вердикт по миллиардному спору Ахметова с Коломойским: подробности
21:17
Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 принял громкое решение по главному тренеру
20:40
ГБР разработало механизм взаимодействия между госструктурами для пресечения пыток - Варченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Затянуло под воду: в Чернигове произошла страшная трагедия со школьником

четверг, 13 июня 2019, 23:15
переглянути новину українською

В Чернигове на Десне произошла трагедия на воде: здесь утонул 11-летний школьник.

Как сообщает местная пресса, ужасный инцидент произошел 13 июня около 15:00 в районе автомобильного моста.

Очевидцы событий рассказали, что ребенок купался, когда его начало неожиданно затягивать под воду. По версии людей, мальчика могло затянуть в водоворот.

На место прибыли спасатели, которые через 1,5 часа после случившегося вытащили на поверхность воды тело мальчика.

Гибель ребенка уже представитель ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

В полиции пока не комментировали инцидент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 июня в Киеве на Борщаговке в озере Вира утонул 34-летний мужчина, который пришел на берег водоема в компании товарища.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: