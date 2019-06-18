​В Харькове жестоко наказали фанатов Путина и "русского мира": фото

В Харькове избили проросийски настроенных молодчиков, которые публично поддерживали "русский мир".

Об этом написал активист Роман Синицин в Facebook.

"Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, кримнаш и "ярусский", цеплялись к людям. Мимо проходило несколько представителей ультрас Металлиста, с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы. Поехали, говорят, по неотложке. Думал фейк несется, но уточнил - не фейк)", - написал он.

Под постом появились интересные комментарии.

"Какой досадный несчастный случай", "Какое бессмысленное самоубийство", "Просто перегрелись, солнечный удар", "Божечки, как же хорошо!", "Русофилия вредит здоровью)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 24 мая в Одессе возле ночного клуба "Ибица", где должна была выступать скандальная российская певица Елена Темникова, прошел митинг активистов, в ходе которого был сожжен флаг РФ.