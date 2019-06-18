RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

15:30
СЕО "Укрлендфарминг" Бахматюк высказался по вопросу госфинансирования бизнеса и рыночной конкуренции
15:26
Певец Сергей Бабкин снова стал отцом: трогательное видео
15:25
"Батькивщина" планирует предложить президенту новую бюджетную политику для запуска изменений в стране
15:25
Игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб
15:22
​У Зеленского опять призвали Раду отложить внедрение рынка электроэнергии: названа причина
15:21
В России приговорили к огромным срокам крымских татар из Симферополя: фото
14:55
Искажения фактов и манипуляции: журналисты проанализировали ответ директора УНЛ на статью об игорном бизнесе
14:52
Автобус с украинцами попал в ДТП по дороге из Румынии: фото и видео
14:46
Руководитель фракции "Народный фронт" зарегистрировал проект о защите прав трудовых мигрантов
14:45
Курт Волкер женился на журналистке из Грузии: ранее она брала у него интервью
14:42
Арест Платини во Франции: появились новые подробности
14:32
​В Харькове жестоко наказали фанатов Путина и "русского мира": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Харькове жестоко наказали фанатов Путина и "русского мира": фото

вторник, 18 июня 2019, 14:32
переглянути новину українською

В Харькове избили проросийски настроенных молодчиков, которые публично поддерживали "русский мир".

Об этом написал активист Роман Синицин в Facebook.

"Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, кримнаш и "ярусский", цеплялись к людям. Мимо проходило несколько представителей ультрас Металлиста, с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы. Поехали, говорят, по неотложке. Думал фейк несется, но уточнил - не фейк)", - написал он.

Под постом появились интересные комментарии.

"Какой досадный несчастный случай", "Какое бессмысленное самоубийство", "Просто перегрелись, солнечный удар", "Божечки, как же хорошо!", "Русофилия вредит здоровью)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 24 мая в Одессе возле ночного клуба "Ибица", где должна была выступать скандальная российская певица Елена Темникова, прошел митинг активистов, в ходе которого был сожжен флаг РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: